Володимир Кличко про можливе кандидатство України в ЄС: чудова можливість для процвітання та майбутнього

Володимир Кличко про можливе кандидатство України в ЄС: чудова можливість для процвітання та майбутнього

Легендарний український ексбоксер Володимир Кличко виступив із коротким повідомленням на адресу до європейських лідерів.

Так, 46-річний Кличко-молодший закликав надати нашій країні на саміті ЄС статус кандидата у члени Європейського Союзу.

Відповідне звернення він опублікував на своїй сторінці в Twitter.

"Невдовзі європейські лідери дадуть остаточне слово щодо надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. Я закликаю всіх причетних: Україна — це не лише щит Європи, а й чудова нагода для її процвітання та майбутнього", - зазначив Володимир Кличко.

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Київ заповнив і передав Єврокомісії дві частини опитувальника, що було необхідним кроком для надання статусу кандидата на членство у ЄС. 17 червня Єврокомісія вирішила рекомендувати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн у той день заявила, що в Україні вже впроваджено близько 70% європейських правил, норм і стандартів, але ще необхідно зробити важливу роботу щодо верховенства права, деолігархізації та боротьби з корупцією.

"Українці готові вмирати за європейську перспективу. Ми хочемо, щоби вони жили з нами європейською мрією", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Водночас разом з Україною Єврокомісія також рекомендувала надати і Молдові статус кандидата, розуміючи, що країна буде проводити реформи. Грузія ж рекомендацію не отримала.

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