Володимир Кличко - про війну з окупантами: Ми не хочемо жити, як раби, в тиранії однієї божевільної людини

Володимир Кличко - про війну з окупантами: Ми не хочемо жити, як раби, в тиранії однієї божевільної людини

Легендарний боксер наголосив, що український народ знає, за що бореться.

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко, який обороняє Київ від російських окупантів, записав чергове відеозвернення до світової спільноти.

Український спортсмен закликав усіх продовжувати допомагати українському народу та відмовитися від будь-якої співпраці з країною-агресоркою.

"Минув місяць відтоді, як Путін оголосив "спеціальну військову операцію", яка повинна була тривати два дні. Ця незаконна злочинна агресія шокувала світ. Але ми твердо стоїмо. Ми знаємо, за що ми боремося. Ми не хочемо жити, як раби, в тиранії однієї божевільної людини.

Ми чинимо опір, але страждаємо. Нормального життя більше не існує. Вони забрали багато життів, тому що загарбницька армія навмисно націлена на цивільних, щоб компенсувати свої поразки в захопленні місцевості.

Не помиляйтеся: Україна - це не поле битви, це місце злочину. Є багато свідчень про навмисні атаки на цивільних людей з використаннями касетних та фосфорних бомб. Багато російських політичних та військових лідерів не належать Москві, вони повинні бути в Гаазі - у Міжнародному кримінальному суді.

Дорогі друзі України, кожен день, що минає, є ще важчим, ніж попередній. Нам не вистачає всього. Будь ласка, продовжуйте допомагати нам з їжею, ліками та зі зброєю. Перестаньте вести справи з путінською Росією, тому що кожний долар йде на покупку спорядження для них. Припиніть ваш імпорт енергії з Росії, тому що кожна крапля пального - це крапля крові.

Зараз ми всі є українцями. Поборемо тиранію разом. Якщо ми програємо, ви будете наступними. Підтримуючи Україну, ви збережете мир у світі. Слава Україні!”, - сказав Кличко.

Раніше легендарний колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо звернувся до Володимира та Віталія Кличків, які захищають Україну від російських загарбників.

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