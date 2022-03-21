Володимир Кличко - про війну з російськими окупантами: це бій усього мого життя

Знаменитий боксер допомагає захищати Київ від загарбників.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко, який від початку повномасштабного російського вторгнення вступив до тероборони Києва, висловився про війну з окупантами.

Легендарний боксер назвав війну проти Росії найважливішим боєм у його житті. Він переконаний, що український народ ніколи не дозволить підкорити себе.

"Я боєць, і це бій. Це бій всього мого життя. Це бій всього життя для мільйонів з нас. Російський імперіалізм та їхній лідер Володимир Путін просто хочуть повернутися до СРСР, але цього не станеться.

Якщо ми будемо оточені російською армією, нехай буде так. Нас, українців, 45 мільйонів. Ми чинитимемо опір, що ми й робимо зараз. Ви бачите на фотографіях, що у містах, до яких прорвалися росіяни, люди мітингують з українськими прапорами, стоять перед танками та кажуть: "Ідіть додому, йдіть на х**. Це не ваша земля".

У Києві немає та ніколи не буде російських танків. Місто сильне, люди сильні, наша воля сильна", - сказав Кличко в інтерв'ю виданню news.yahoo.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко показав наслідки обстрілу Києва російськими окупантами.

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