Володимир Кличко прокоментував моторошне відео страти українського військового окупантами

Легендарний боксер пояснив, для чого РФ публічно показує свої жорстокі злочини.

Ексчемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко відреагував на резонансне відео страти українського полоненого російськими окупантами.

Легенда українського та світового боксу наголосив, що терористи РФ не просто вчиняють жахливі злочини, а й намагаються максимально їх розповсюдити, щоб залякати людей.

Він додав, що українці давно перестали боятися, а незабаром остаточно переможуть російських варварів.

"Це відео з обезголовленням – варварство. Як і для всіх терористів, для Росії важливо не лише вчинити злочин, а й максимально поширити його. Поширюючи страх, Росія показує тільки своє мерзенне обличчя. Ми давно перемогли страх, скоро переможемо російське варварство", – написав Кличко-молодший у своєму Twitter.

Нагадаємо, ввечері 11 квітня Мережу сколихнуло жорстоке відео страти українського військового окупантами, якого вони взяли в полон. Перед цим вони його катували, а потім відрізали голову.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, а у Міністерстві оборони повідомили, що українські служби покадрово вивчають жорстоке відео, де окупанти відтинають голову полоненому. Також у відомстві закликали припинити поширювати відео.

Читайте також:

"Це просто політика?": Долгополов емоційно відреагував на страту росіянами українського полоненого

Для чого Росія публікує жорстокі відео зі стратами українських військових у Мережі: пояснення розвідки

Зеленський емоційно відреагував на страту українського полоненого: "Як легко ці звірі вбивають"