Володимир Кличко - росіянам: Імперськими амбіціями та варварством армії ви посіяли ненависть на віки

Легендарний боксер наголосив, що окупантам не вдасться знищити Україну та її народ.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко записав відеозвернення до росіян, в якому пояснив, чому російські загарбники ніколи не зможуть здолати волелюбний український народ, який сміливо захищає свої землі.

"Це послання росіянам, слухайте ті, хто здатний мислити та мислить. Імперськими амбіціями, вторгненням в Україну та варварством вашої так званої армії, ви посіяли ненависть на віки.

І слова про те, що уряд це нібито одне, а російські громадяни інше - це повне марення та нісенітниця. Це ви, вірячи мерзенній пропаганді та не сприймаючи інформацію навіть від своїх родичів та друзів тут в Україні, мовчали усі 8 років, коли ваша країна окупувала Крим та частину Донбасу.

Це ви зверхньо ставилися до українців і вважали, що немає такої нації. Це ви переказували один одному міфи про якихось нацистів та іншу маячню. Це ваші солдати, чоловіки, діти прийшли зараз до України - і ви все це знаєте. Ви їм телефонуєте та питаєте, як вони там на завданні.

Запам'ятайте, що нас не треба звільняти, ми на своїй землі, і будували свою країну, і ми її збудуємо. Україна - вільна держава, яка обрала демократичний європейський шлях розвитку. Ми битимемося за свій вибір. Сьогодні ми як ніколи єдині та рішучі в цьому. Це не ми прийшли на вашу землю! Це ви вбиваєте наших дітей, бомбите і порівнюєте із землею наші міста та будинки.

Знайте, вас тут називають орками всіх. Немає зараз хороших чи поганих росіян. Поки ви мовчите і вірите пропаганді божевільної людини, диктатора, який збожеволів, весь цивілізований світ сьогодні на боці українців і захоплюється тим, як ми будуємо свою землю.

Так, нам буде складно, але ми не здамося, бо ми не боїмося і ваша армія це вже зрозуміла. А ставити ультиматум людям, котрі вмирають за свою землю - безперспективно. Запам'ятайте, як би ви не намагалися нині знищити Україну та українців, якщо ви так продовжите - ваша країна теж не виживе. Хто посіє вітер, той пожне бурю.

Не хочете бути країною в цілковитій ізоляції - не тремтіть від страху та байдужості, будьте сміливими як українці. Рятуйте свою країну, а ми свою не віддамо і не здамо. Я пишаюся тим, що я українець, представник сильної, волелюбної та героїчної нації. Слава Україні", - сказав Кличко.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко записав емоційне відео до світової спільноти після бомбардування окупантами пологового будинку в Маріуполі.

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