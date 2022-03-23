Володимир Кличко: Російська армія, російські чоботи, російська військова техніка мають покинути Україну негайно

Відомий боксер підкреслив, що українці - це вільна нація.

Колишній чемпіон світу Володимир Кличко, який обороняє Київ від російських окупантів, поділився думкою про війну в Україні.

"Я не представляю жодного відомства, тому жодні структури за мною не стоять. Я не політик, тому просто говорю вам те, що думаю я і, можливо, більшість людей. Я згоден із позицією мера Києва.

Російська армія, російські чоботи, російська військова техніка мають покинути Україну негайно. Крапка.

Наша територіальна цілісність має бути такою, якою її зафіксували, коли ми відмовилися від ядерної зброї в рамках угоди з Росією, однієї з країн, які підписали договір.

Потрібно повернутися до країни, яка була в нас до початку війни. Ми боролися з 2014 року, коли президент Янукович втік із країни до Росії. Ми боролися за асоціацію з Європейським Союзом, за європейські та демократичні принципи.

Це рішення ухвалили люди, які мешкають в Україні. Ми прийняли це рішення, ми чекаємо на це. Ми боролися і боротимемося за це. Ми вільна нація, і ми вирішуватимемо, як хочемо жити", – сказав Кличко у інтерв'ю Washington Post Live.

Раніше легендарний колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо звернувся до Володимира та Віталія Кличків, які захищають Україну на тлі російського вторгнення.

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