Володимир Кличко роздразнив фанатів потужним фото: вони не можуть дочекатися його повернення

Уболівальники просять українця відновити боксерську кар'єру.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO і WBA Володимир Кличко, чий можливий камбек продовжують активно обговорювати, поділився з підписниками в Instagram новою публікацією.

45-річна легенда світового боксу запоситив фото, на якому підтягується на розташованих поруч дерев’яних сходах і додав мотиваційний підпис.

"Проявіть творчий підхід! Ви можете тренуватися, щоб залишатися у формі, всюди - якщо хочеш досягти своїх цілей, тобі потрібно працювати заради цього і знайти свій шлях! Тож почни використовувати навколишнє середовище як власний майданчик для фітнесу", - написав Володимир під своїм знімком.

У коментарях уболівальники закликають Кличка-молодшого швидше відновлювати кар'єру та розправитися з топами надважкого дивізіону.

"Будь ласка, повернись чемпіоном і побий їх усіх. Ф'юрі, Вайлдера і Джошуа. Ти можеш зробити це знову", "Чекаємо повернення", "Готовий бити рекорд Джорджа Формана", "Молодець, Володя! Будь завжди в формі", - написали фоловери Володимира.

Раніше Кличко говорив, що може повернутися в ринг тільки заради того, щоб перевершити рекорд легендарного американця Джорджа Формана.

Володимир відсвяткував свій 45-й день народження 25 березня 2021 року. Форман завоював титули чемпіона світу за версіями WBA та IBF у віці 45 років і 9 місяців. Таким чином, щоб побити рекорд американця, українцеві потрібно буде повернутися в ринг не раніше грудня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що легенда боксу Шеннон Бріггс оголосив про бій з Володимиром Кличком, проте жодних деталей ймовірного поєдинку так і не з'явилося.

На професійному ринзі Володимир провів 69 боїв, здобув 64 перемоги (54 - достроково) і зазнав 5 поразок. Він володів чемпіонськими поясами за версіями WBO, IBF, IBO і WBA у надважкій вазі.

У 2017 році Кличко-молодший завершив кар’єру після поразки нокаутом від Ентоні Джошуа . Наприкінці 2020 року Володимира включили до Міжнародної зали боксерської слави.

після поразки нокаутом від . Наприкінці 2020 року Володимира до Міжнародної зали боксерської слави. Минулого року стало відомо, що українець допомагає з поверненням на ринг легендарному американцю Евандеру Холіфілду.

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