Володимир Кличко розповів, чи може повернутися у бокс після завершення війни в Україні

Володимир Кличко розповів, чи може повернутися у бокс після завершення війни в Україні

Легендарний український боксер Володимир Кличко висловився про можливе повернення в ринг після перемоги над російськими окупантами.

Наразі Володимир Кличко захищає рідну землю від російських загарбників у лавах київської тероборони. Він активно підтримує українських воїнів і регулярно звертається до світової спільноти, розповідаючи про страшні злочини окупантів на території нашої країни.

Кличко-молодший впевнений, що повномасштабна війна, яку розв'язала Російська Федерація та її кривавий диктатор Володимир Путін, завершиться перемогою України.

В інтерв'ю німецькому виданню Bild український боксер заявив, що після війни може повернутися на ринг, щоб побити рекорд легендарного американця Джорджа Формана.

Форман завоював титули чемпіона світу в надважкій вазі у віці 45 років та 9 місяців. У березні Володимир відсвяткував своє 46-річчя, тому потенційне повернення на ринг і перемога в титульному бою дозволять українцю встановити новий рекорд.

"Я зрозумів, що попри війну, не можна забувати про життя. Спорт - це частина мого життя. Я радий, що Тайсон Ф’юрі переміг (Ділліана Вайта - прим.). Моє повернення в ринг? Не хочу обіцяти нічого грандіозного, але якщо війна в Україні скоро закінчиться, і наші кордони існуватимуть без жодного вторгнення з боку Росії.

Якщо я буду у гарній формі, то хто знає? Можливо, я здійсню мрію побити рекорд Джорджа Формана. Це мотивує мене щодня прокидатися і займатися спортом. У кожного своя мотивація", - сказав Кличко.

На професійному ринзі Володимир провів 69 боїв, здобув 64 перемоги (54 - достроково) і зазнав 5 поразок. Він володів чемпіонськими поясами за версіями WBO, IBF, IBO і WBA у надважкій вазі.

У 2017 році Кличко-молодший завершив кар’єру після поразки нокаутом від Ентоні Джошуа. Наприкінці 2020 року Володимира включили до Міжнародної зали боксерської слави.

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