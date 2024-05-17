Володимир Кличко спрогнозував переможця бою Усик – Ф'юрі за звання "абсолюта" (відео)

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко прибув до саудівського Ер-Ріяда, де відбудеться бій між чемпіоном світу у хевівейті за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Кличко-молодший у власних соцмережах опублікував відео, в якому висловив впевненість у тому, що його співвітчизник переможе британця. Також Володимир укотре нагадав світові про війну, яка триває в Україні проти російських окупантів.

"Я тут, в Ер-Ріяді, заради бою за звання абсолютного чемпіона. У безглуздій війні, яку путінська Росія розв'язала в Україні, з метою змусити Україну зникнути як країну та націю, змусити її замовкнути, а потім перетворити на попіл.

Ось і ми, світ у суботу ввечері стежитиме за Саудівською Аравією. Ми не мовчимо. Тут талановиті боксери, талановиті олімпійські спортсмени. Ми, українці, просто талановита нація у всьому, і крапка.

Я тут, щоб сказати, що ми маємо намір забезпечити видимість і підтримку нашої країни. Це історичний бій для боксу. За його підсумками буде коронований перший абсолютний чемпіон у надважкій вазі з України! Удачі Усику цієї суботи. Слава Україні!", – сказав Володимир.

I’m here in Riyad for the undisputed championship fight.



In the senseless war that putin’s russia has started in Ukraine, with objective to make Ukraine disappear, as a country and nation, to reduce it to silence and then to ashes.



Here we are, the world on Saturday night will… pic.twitter.com/mYWTvae3Jz — Klitschko (@Klitschko) May 17, 2024

Коли бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в саудівському Ер-Ріяді. Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його перенесли на іншу дату.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Ф'юрі.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Раніше повідомлялося, що легендарний Майк Тайсон зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі за звання "абсолюта".

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