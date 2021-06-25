Володимир Кличко стане учасником реалітішоу: буде ховатися від поліції, військових та розвідки

Володимир Кличко стане учасником реалітішоу: буде ховатися від поліції, військових та розвідки

Ексчемпіон світу спробує себе в несподіваній ролі.

Легендарний український боксер Володимир Кличко стане учасником реалітішоу Celebrity Hunted на німецькому відеосервісі Prime Video DE.

У проекті також знімуться дев'ять інших відомих особистостей, серед яких: модель Стефані Гізінгер, співачка Ванесса Май, актор Аксель Штайн.

Згідно з правилами шоу, учасники протягом десяти днів повинні будуть ховатися від переслідування поліції, військових і розвідки. Герої проекту не мають права перетинати кордон і порушувати закон.

Знімати учасників шоу будуть знімальні групи, які будуть ховатися від переслідування разом з ними.

На професійному ринзі Володимир провів 69 боїв, здобув 64 перемоги (54 - достроково) і зазнав 5 поразок. Він володів чемпіонськими поясами за версіями WBO, IBF, IBO і WBA у надважкій вазі.

У 2017 році Кличко-молодший завершив кар’єру після поразки нокаутом від Ентоні Джошуа. Наприкінці 2020 року Володимира включили до Міжнародної зали боксерської слави.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Володимир Кличко роздражнив фанатів потужним фото.

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