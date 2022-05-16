Володимир Кличко захопився героїзмом захисників "Азовсталі": я пишаюся ними

Легендарний український боксер Володимир Кличко підтримав українських військових, які перебувають на заводі "Азовсталь".

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі присвятив публікацію в Twitter захисникам Маріуполя, які продовжують героїчно протистояти російським окупантам на заблокованому заводі "Азовсталь".

“Я пишаюся нашими хоробрими українськими жінками та чоловіками на "Азовсталі", які страждають і борються за своє життя, свої сім'ї, своє місто Маріуполь, за свободу в Україні та за європейські цінності”, - написав Кличко.

I’m proud of our brave Ukrainian women and men at #Azovstal who are suffering and fighting for their lives, their families, their city #Mariupol, for the freedom in #Ukraine and for the European values.#WeAreAllUkrainians #FreeUkraine #StandWithUkraine #StopTheWar pic.twitter.com/t81VHFQQE2 — Klitschko (@Klitschko) May 16, 2022

Додамо, що Володимир Кличко від початку повномасштабного російського вторгнення захищає батьківщину в лавах київської тероборони. Він активно підтримує українських воїнів і регулярно звертається до світової спільноти, розповідаючи про страшні злочини окупантів на території нашої країни.

Нещодавно Володимир Кличко розповів, чи може повернутися у бокс після завершення війни в Україні.

Раніше Руслана Лижичко та рідні захисників "Азовсталі" звернулися до турецького уряду.

Як повідомлялося, на "Азовсталі" близько 600 поранених, 40 з них – у тяжкому стані.

Нагадаємо, хлопчик, який зворушив Україну своїм щоденником, залишився у Маріуполі.

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