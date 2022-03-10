Володимир Кличко записав емоційне відео після бомбардування окупантами пологового будинку в Маріуполі

Легендарний боксер закликав світ негайно зупинити війну в Україні.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко записав потужне відеозвернення до світової спільноти після того, як російські окупанти 9 березня завдали цинічного авіаудару по пологовому будинку і дитячій лікарні в Маріуполі.

"Моє серце обливається кров'ю. Часто кажуть, що перша жертва війни - це правда. Це справді так. Як ви можете бачити в Росії. Але знаєте що? Найбільш болісне те, що жертви - це діти! Діти гинуть зараз! Подивіться ці фотографії! Це конкретний та реальний результат так званої путінської спеціальної операції. Коли він не вбиває цих ангелів, він вбиває їхніх батьків, бабусь та дідусів, знищує їхні будинки, школи.

Нападати на дітей - значить нападати на життя. На саму цивілізацію. Якщо ви не хочете бачити ці фотографії, ви не повинні відвертатися. Ви повинні зупинити путінську війну негайно!", - сказав Кличко-молодший.

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