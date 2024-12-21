Володимир Кличко зустрівся з Усиком і зробив прогноз на реванш проти Ф'юрі (фото)

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко поділився прогнозом на прийдешній бій-реванш між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

Легендарний український боксер переконаний, що його співвітчизник зможе вдруге здолати "Циганського короля".

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"Це серйозний виклик – робити передбачення перед боєм. Але я вперше побачив Олександра за довгий час, і побачив, на якому позитиві він зараз. Його енергетика шалена.

Із такою енергією Усик переїде Тайсона Ф'юрі. Це моє бажання і передбачення. Чи переможе Усик нокаутом? Він вже майже зробив це у першому поєдинку", – сказав Кличко у коментарі Fight Hub TV.

Зазначимо, що Володимир особисто прибув до Ер-Ріяда, щоб підтримати Усика у бою з Ф'юрі. Напередодні українські боксери зустрілися. Спільне фото Кличко-молодший виклав у себе в Instagram.

Володимир Кличко та Олександр Усик / Фото: instagram.com/klitschko

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою-реваншу Усик – Ф'юрі.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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