Володимир Чеснаков у подкасті Дениса Бойка: легенда "Ворскли", уроки Павлова, тріумф у Кубку

Денис Бойко та Володимир Чеснаков

У новому випуску YouTube-шоу Дениса Бойка – легендарний капітан полтавської "Ворскли", футболіст, який провів за клуб понад 400 матчів, Володимир Чеснаков. В інтерв'ю – про праймовий час "Ворскли", вихід до єврокубків, великий футбол у Полтаві та завершення ігрової кар'єри.

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

"Я вас буду тренувати не як футболістів, я хочу щоб ви були гарні люди": світанок кар'єри

Володимир Чеснаков народився у Глобиному. У 12 років разом із другом пішов до місцевої футбольної команди, з якою їздив на матчі по всій Україні. У 9-му класі потрапив до футбольного інтернату в Полтаві, де провів три роки.

У лютому 2006 року Чеснаков пройшов відбір до основної команди "Ворскли", де спершу грав на позиції опорного півзахисника. Дебют за клуб був особливим – гра проти донецького "Металурга".

"Перед матчем Юрій Момот (на той час виконувач обов'язків головного тренера "Ворскли") покликав мене з Андріаном Пуканичем і сказав: "Андріане, Вова завтра грає в старті: розкажи йому куди бігти й що робити"

Володимир зізнається, що перед матчем хвилювався, однак на полі все складалося вдало, а дебютна гра була успішною. Також він пригадав атмосферу в "Ворсклі" того часу, співпрацю з тренером Миколою Павловим і те, що допомагало гартувати характер.

"Вранці силове тренування, ввечері бігали тести на полі – і так щодня. Кричиш, плюєшся, але біжиш"

Кубок України та єврокубки

2009 року "Ворскла" стала переможцем Кубка України, зігравши 1:0 проти донецького "Шахтаря", який тоді був чинним володарем Кубка УЄФА.

"Нам пощастило: за тиждень до того "Шахтар" виграв Кубок УЄФА. Мені здається, що вони гарно святкували й, можливо, трохи недооцінили нас. Ці фактори зіграли нам на руку"

На шляху до фіналу полтавці обіграли кропивницьку "Зірку", київську "Оболонь", донецький "Металург" і харківський "Металіст". Володимир Чеснаков також поділився сумою преміальних, які отримали футболісти за перемогу в турнірі.

Завдяки тріумфу в Кубку України "Ворскла" вперше потрапила до єврокубків. Крім того, клубу вдалося зіграти в Лізі Європи, другому за престижністю турнірі УЄФА, у сезонах 2011/12 і 2018/19.

"Для мене було все класно: ти виїжджаєш, бачиш різні країни, граєш на класних стадіонах. Виходиш на поле, а воно просто космос"

Чеснаков згадує цей період як праймовий для команди. У липні 2016 року його обрали капітаном "Ворскли", а 2020-го Володимир встановив рекорд клубу за кількістю матчів у Прем'єр-лізі.

СК "Полтава" – конкурент "Ворскли"?

У подкасті говорили також про спортивний клуб "Полтава", який грає в Прем'єр-лізі, але не базується у рідному місті. Причина – головний футбольний стадіон Полтави належить "Ворсклі".

"Не змогли домовитися дві сторони, два керівника, щоб клуб грав на стадіоні. Оренда стадіону в Полтаві більша, ніж у Кропивницькому"

СК "Полтава" існує від 2011 року. Володимир Чеснаков зазначає, що це молода й перспективна команда, якій, утім, буде складно конкурувати з брендом "Ворскли".

"За такий короткий період вони з області вийшли до УПЛ. Також треба віддати належне їхньому президенту Іващенку, який вкладає свої кошти в розвиток клубу"

Футболіст прокоментував й чутки про те, що СК "Полтава" й "Ворсклі" вдалося домовитися про гру спортивного клубу в рідному місті.

"Я думаю, що вони будуть грати в Полтаві від наступного сезону"

Розрив з футболом і падальша кар'єра

Володимир Чеснаков завершив ігрову кар'єру півтора роки тому. Ділиться, з професійного спорту пішов спокійно: підійшов до головного тренера Сергія Долганського й сказав, що не може більше грати.

"Завершити кар'єру було дуже легко. У мене вже було близько шести травм. Ти виходиш, набираєш форму, а згодом знову "бац" і відновлюєшся кілька тижнів"

1 квітня 2025 року Володимир став виконавчим директором Асоціації футболу Полтавщини. Також паралельно зараз вчиться на тренера. Каже, що раніше не бачив себе в цій ролі, але нині ставиться до перспективи з цікавістю.

"Я думав, що буду працювати у "Ворсклі", просто не знав, на якій посаді. Асоціація тісно співпрацює з "Ворсклою" тому запропонували співпрацю. Також був варіант піти в U-19, але я відмовився"

Крім того, Володимир Чеснаков розповів про пропозиції з інших клубів, успіхи в УПЛ, невиклик до національної збірної й поділився, яку суму преміальних отримали гравці "Ворскли" за перемогу в Кубку України 2009 року.

Нагадаємо, що інтерв'ю з футболістом вийшло на YouTube-каналі проєкту від 1+1 media, ведучим якого є ексголкіпер збірної України Денис Бойко. У подкастах – чесні розмови із творцями українського спорту.