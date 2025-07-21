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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Володимир Кличко відреагував на перемогу Усика в реванші з Дюбуа

Легенда боксу привітав співвітчизника із завованням звання абсолютного чемпіона світу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Володимир Кличко та Олександр Усик

Володимир Кличко та Олександр Усик / © instagram.com/queensberrypromotions

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко прокоментував перемогу Олександра Усика над Даніелем Дюбуа у бою-реванші.

Легенда боксу привітав співвітчизника з тим, що він утретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.

"Чемпіоне, Усику – ти справжня ікона боксерського рингу. Це був майстер-клас зі стійкості, який показав незламний дух нас, українців, які долають силу завдяки рішучості та силі волі", – написав Кличко-молодший у сторіз Instagram.

Володимир Кличко відреагував на перемогу Усика в реванші з Дюбуа / © instagram.com/klitschko/

Володимир Кличко відреагував на перемогу Усика в реванші з Дюбуа / © instagram.com/klitschko/

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Після бою Олександр розповів, кому присвячує перемогу над Дюбуа, подякувавши воїнам ЗСУ, які на фронті боронять Україну від російських окупантів.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

Нагадаємо, легендарний Леннокс Льюїс відреагував на перемогу Усика в реванші з Дюбуа. Також на успіх українця відреагував Тайсон Ф'юрі.

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