Вольова перемога: українська тенісистка вийшла до чвертьфіналу парного Wimbledon

Українська тенісистка Людмила Кіченок в парі з латвійкою Оленою Остапенко пробилися до 1/4 фіналу Wimbledon-2022.

В 1/8 фіналу українсько-латвійський дует виявився сильнішим за британок Геррієт Дарт та Хезер Вотсон.

Поєдинок тривав дві години та 16 хвилин. Кіченок та Остапенко програли перший сет, але зуміли виграти два наступні. Підсумковий рахунок зустрічі - 7:5, 4:6, 2:6.

Упродовж поєдинку Людмила та Олена реалізували шість із 18 брейкпойнтів та зробили дев'ять подвійних помилок.

У чвертьфіналі українсько-латвійська пара зіграє проти японсько-тайванського дуету Сюко Аояма / Хаоцинь Чжань. Матч заплановано на вівторок, 5 липня.

Додамо, що в червні Кіченок та Остапенко виграли парний турнір у Бірмінгемі - це їхній перший спільний тріумф у кар'єрі. Після цього вони дійшли до фіналу турніру в Істборні, але знялися з вирішального матчу через травму латвійської тенісистки.

Раніше повідомлялося, що перша ракетка світу полька Іга Свьонтек, яка активно підтримує Україну під час війни з Росією, сенсаційно вилетіла з Wimbledon.

Читайте також:

WTA оштрафувала організаторів британських турнірів на солідну суму за усунення спортсменок країн-агресорок

"Росіяни щасливі, коли українці вмирають": Цуренко назвала "ідіотами" тих, хто підтримує окупантів

"Дуже серйозна": українська тенісистка прокоментувала травму, через яку знялася з міксту на Wimbledon