Вольова перемога з голом Кріштіану: "Вест Гем" з Ярмоленком не зміг зупинити "Манчестер Юнайтед" з Роналду в АПЛ

Вольова перемога з голом Кріштіану: "Вест Гем" з Ярмоленком не зміг зупинити "Манчестер Юнайтед" з Роналду в АПЛ

"Червоні дияволи" наздогнали "Ліверпуль" у турнірній таблиці.

Лондонський "Вест Гем" не зміг відібрати очки у "Манчестер Юнайтед" у домашньому матчі 5-го туру англійської Прем'єр-ліги. Зустріч на стадіоні "Олімпійський" у столиці Великої Британії завершилася з рахунком 1:2.

Забити першими у грі змогли господарі. На 30-й хвилині їх вперед вивів Мохамед Саїд Бенрахма, якому асистував Джаррод Боуен.

Однак всього через п'ять хвилин рахунок став рівним. Кріштіану Роналду з першого удару метрів з шести після пасу Бруну Фернандеша не зміг переграти Лукаша Фабьянскі, але сам же португалець добив таки м'яч у сітку.

Associated Press

На 68-й хвилині зустрічі на полі у складі "молотобійців" з'явився лідер збірної України Андрій Ярмоленко. Та він не зміг допомогти своїй команді втримати нічию в матчі з одним із фаворитів чемпіонату.

На 89-й хвилині перемогу "червоним дияволам" приніс результативний удар Джессі Лінгарда.

Проте, "Вест Гем" цілком міг уникнути поразки. На 90+5-й хвилині Марк Нобл виконував пенальті, призначений за гру рукою Люком Шоу. Однак його удар відбив Давид Де Хеа.

"Манчестер Юнайтед" набрав 13 очок і піднявся на 2-ге місце в турнірній таблиці АПЛ. Стільки ж балів у лідера чемпіонату "Ліверпуля". "Вест Гем" (8 очок) йде 8-м.

Через три дні команди знову зустрінуться в Кубку англійської ліги. Цього разу поєдинок відбудеться в Манчестері.

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