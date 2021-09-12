Вольове очко: "Чорноморець" вирвав нічию в матчі УПЛ з "Минаєм"

Команди видали результативний поєдинок.

"Минай" вдома в матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) поділив очки з одеським "Чорноморцем". Зустріч завершилася з рахунком 2:2.

Перший м'яч у грі було забито перед перервою. На 42-й хвилині Антон Байдал реалізував пенальті, який заробив Олег Вишневський.

На 54-й хвилині рахунок став 2:0 на користь "Миная". Цього разу забив вже сам Вишневський після виходу віч-на-віч з голкіпером гостей Владиславом Кучеруком.

Але лише через дві хвилини одесити один м'яч відіграли. Гол на свій рахунок записав Владислав Ванат. Минуло ще вісім хвилин, і рахунок став рівним. Це Артур Авагімян вдало зіграв на добиванні і приніс гостям одне очко.

"Минай" набрав 6 очок і піднявся на 11-те місце в турнірній таблиці УПЛ. "Чорноморець" із 5 балами йде 14-м.

У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які гратимуть у два кола. Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".

У 8-му турі "Минай" у гостях 19 вересня зіграє з полтавською "Ворсклою", а "Чорноморець" цього ж дня також на виїзді протистоятиме луганській "Зорі".

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