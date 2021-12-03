"Вона надто добра": Ібрагімович розповів, якою мовою ніколи не думає на полі

"Вона надто добра": Ібрагімович розповів, якою мовою ніколи не думає на полі

Шведський форвард заявив, що під час гри потрібна грубість.

Нападник "Мілана" та збірної Швеції Златан Ібрагімович розповів, якою мовою вважає за краще думати.

"Якою мовою я думаю? По різному. На полі я ніколи не думаю шведською: це надто добра мова, на полі потрібна грубість, так що я мислю по-слов'янськи. Іноді по-італійськи та по-англійськи. Але в сім'ї ми все робимо шведською.

Ми знімаємо взуття перед тим, як зайти в будинок, залишаємось у шкарпетках. У нас немає обслуговуючого персоналу – є прибиральниця, решту ми робимо самі.

Я – швед, але також я людина змішаної крові: моя мама – хорватська католичка, батько – боснієць-мусульманин, а я провів більшу частину кар'єри в Італії", – сказав Ібрагімович.

У нинішньому сезоні Ібрагімович провів дев'ять матчів за "Мілан" у всіх турнірах, забив п'ять голів і зробив один асист.

Його поточний контракт із "россонері" розрахований до кінця червня 2022 року.

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