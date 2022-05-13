"Вона - взагалі ніхто": голова Федерації тенісу РФ образив Світоліну, яка вимагає усунення росіян

Президент Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпищев зневажливо відреагував на заклик першої ракетки України Еліни Світоліної відсторонити від змагань гравців із РФ та Білорусі, які не засудили військове вторгнення до України.

У квітні перша ракетка нашої країни Еліна Світоліна опублікувала у себе в соцмережх звернення до тенісної спільноти, в якому закликала до повного відсторонення російських та білоруських гравців від турнірів, якщо вони підтримують війну, яку кривавий диктатор країни-агресорки Володимир Путін розв'язав проти України.

Незважаючи на те, що ATP та WTA досі не наважилися усунути росіян і білорусів від змагань під своєю егідою та зокрема розкритикували заборону виступити їм на Wimbledon-2022, найкраща тенісистка України продовжує боротьбу на інформаційному фронті та хоче, щоб російські та білоруські гравці не відмовчувалися, а публічно висловили своє ставлення до війни.

Недивно, що праведні зусилля Світоліної викликали хвилювання в Росії. Очільник тенісної федерації країни-агресорки Шаміль Тарпищев вкрай зверхньо прокоментував прагнення українки досягнути застосування жорстких санкції проти росіян і білорусів.

"Не треба звертати увагу, це не тільки моя думка, а й юристів теж. Тому що від будь-якого висловлювання нас можуть зняти з якихось змагань. Зараз ми граємо, у нас все нормально. Нерозумно взагалі реагувати. Хто така Світоліна? Ніхто взагалі", - наводить слова Тарпищева Metaratings.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що росіян та білорусів допустили до Roland Garros, однак поставили ультиматум.

Олександр Довгополов про початок війни та відсторонення росіян від турнірів великого тенісу

Читайте також:

"Спорт у Росії – засіб пропаганди": перша ракетка України вимагає рішучих дій від WTA, ATP та ITF

"Хворий виродок": легенда українського тенісу викрив Путіна в лицемірстві (відео)

Пішли за російським кораблем: РФ та Білорусь викинули з Міжнародної федерації тенісу