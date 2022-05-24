"Вони хочуть перемогти, як і ми". тренер суперника України у відборі на ЧС-2022 - про майбутній поєдинок

"Вони хочуть перемогти, як і ми". тренер суперника України у відборі на ЧС-2022 - про майбутній поєдинок

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк за тиждень перед матчем проти України розповів про свої очікування та емоції від гри проти "синьо-жовтих".

У середу, 1 червня, шотландці зустрінуться зі збірною України в півфінальному поєдинку плейоф відбору на ЧС-2022.

Керманич збірної Шотландії висловив задоволений тим, що гра все ж відбудеться, і українські футболісти змогли до неї підготуватися.

"Ми не звертаємо уваги на розмови (про умови матчу для України - ред.). Добре, що ми зіграємо. Хотіли, щоб ця гра відбулася, і ніхто не бажав отримати автоматичний вихід у фінал чи не грати поєдинок. Це добре, що вони (гравці збірної України - ред.) отримали можливість виїхати з країни, а деякі з них упродовж кількох тижнів брали участь у тренувальному зборі. Звісно, до них ще приєднаються 9-10 гравців з Європи. У них буде хороша команда, і вони будуть готові на 100%", - цитує слова Кларка The Times.

При цьому він наголосив, що його команда максимально налаштована на перемогу та вихід на чемпіонат світу-2022.

"Усі кажуть, що Україна буде дуже мотивованою. Але я думаю, ви побачите, що наші хлопці теж мають мотивацію поїхати в Катар. Ми довго чекали на цю можливість. Такій країні, як Шотландія, важко пройти кваліфікацію на чемпіонат світу. Важко поставити себе в таке становище, коли ми у двох іграх від путівки до Катару. Я, мій персонал та мої гравці сповнені рішучості бути там", - зазначив фахівець.

"Фактор домашнього поля? Гадаю, він не вплине на гру, або ж на те, як гратимуть вони чи ми. Кожен у Європі продемонстрував солідарність з Україною. Ми знаємо, що ситуація є жахливою. Проте це футбол: вони хочуть перемогти, як і ми", - додав він.

Матч Шотландія - Україна відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Початок поєдинку - о 21:45 за київським часом.

Переможець цього протистояння вийде до фіналу плейоф, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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