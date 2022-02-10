"Вони хочуть, щоб тут була Раша": відомий український журналіст жорстко розніс Усика та Ломаченка

"Вони хочуть, щоб тут була Раша": відомий український журналіст жорстко розніс Усика та Ломаченка

Він переконаний, що спорт не може існувати поза політикою.

Відомий український журналіст Роман Цимбалюк, який 13 років працював у Москві та відомий жорсткими запитаннями на пресконференціях до президента РФ Володимира Путіна, нещадно розкритикував боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка.

Своїми думками Цимбалюк поділився в інтерв'ю sport24.ua, відповівши на запитання видання.

- Не можу не запитати про такий феномен, як українські футболісти у російському чемпіонаті. Вісім років іде війна, дехто сидить там увесь цей час, а хтось поїхав туди рік-два тому. Якщо називати речі своїми іменами - хто вони?

- Можливо, людина-кущ, яка думає, що "спорт поза політикою". Це неправда. Спорт - завжди політика. Спорт - передусім політика. Де підіймаються державні прапори - там скрізь політика. І ті, хто роблять вигляд, що для них це неважливо, - або потенційні зрадники у випадку подальшого вторгнення та війни, або просто люди-флюгери.

Після того, як спортивна ера братів Кличків завершилась, у нас з’явилися інші особи, які на слуху. За всі роки Клички ніколи не створили ситуації, коли українці сперечалися між собою, хто ці боксери - співвітчизники чи потенційні колаборанти.

Натомість наші теперішні хлопчики піарять російську православну церкву, фільми - настільки ідіотські і тупі! Хлопчика в статусі чемпіона світу з боксу використовують московські попи: "Немає жодної війни". І цей д*біл, витягнувши капу з рота, каже: "Якщо у мене друзі - росіяни, то чому я маю перестати з ними спілкуватися?" Усі розуміють, що людина або тупа (що навряд чи), або вона свідомо маніпулює.

Ці хлопчики нам кажуть: "Українці, здавайтесь". Складіть зброю, "та яка різниця", "один народ", "яка різница, як називається твоя вулиця". Вони хочуть, щоб у кінцевому випадку тут була Раша. Проте Раші тут вже ніколи не буде.

Ці речі потрібно проговорювати. Не треба сперечатися один з одним, рвати на собі чуби чи ще щось. Ще раз: якщо ви вже поставили питання, що спорт поза політикою, то, шановні наші потенційні колаборанти і любителі "русского міра", нічого не в'якайте про політику. Визначтесь, хто ви: адепти російської ідеології, яка вбиває громадян України тут і зараз, чи ви - поза політикою?, - сказав Цимбалюк.

Раніше ТСН Просопрт писав, що Цимбалюк висловився про пісню-хіт українських фанатів "Путін - х*йло", присвячену президенту РФ Володимиру Путіну.

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