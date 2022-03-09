"Вони мені не вірять": Алієв припинив спілкуватися з батьками, які проживають в Росії та вірять пропаганді окупантів

"Вони мені не вірять": Алієв припинив спілкуватися з батьками, які проживають в Росії та вірять пропаганді окупантів

Футболіст розчарований поведінкою рідних людей.

Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв розповів про те, як його батьки, які проживають у Росії, не вірять його словам про події у нашій країні.

"Я не буду нікого дурити і чесно скажу. Спочатку я спілкувався з батьками, але зараз ми не спілкуємося. Вони дивляться телебачення і бачать зовсім інше, що у нас фашисти, нацисти, мародерство. Так, мародерство є, але ми намагаємося із цим боротися.

Те, що вони мені казали. Спочатку я намагався пояснити їм, що відбувається. Я на власні очі це бачу. Було таке, що я справді був під кулями, але я не злякався і йду далі боронити нашу Україну.

Хочу, щоб мої діти мешкали тут у мирі. Не хочу бачити сльози на очах моїх дітей, лише усмішку на всіх обличчях наших земляків.

Батьки мені не вірять. І це найнеприємніше. Нічого доводити я не збираюсь. Пости в інстаграмі я виставляю не для піару, як хтось може подумати.

Я взяв у руки автомат і вдячний своєму другові, яким мене запросив сюди. Пишаюся цим чоловіком за його мужність, що він бере в руки зброю та захищає Україну. Коли все скінчиться і буде мир, я обов'язково скажу його ім'я та прізвище", - сказав Алієв в інтерв'ю Денисов Time.

Раніше Алієв висловився на адресу ексгравця збірної Росії - Романа Широкова.

Читайте також:

"Кожен українець, включаючи мене з братом - мішені": Володимир Кличко попросив закрити небо над Україною

Російські окупанти обстріляли стадіон у Чернігові: два снаряди потрапили в газон (фото)

"Забирайте своїх солдатів, поки можна": відомий український тенісист записав відеозвернення до росіян

ТСН.ua

Читайте також: