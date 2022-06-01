"Вони мені подобаються, я з ними дружу": знаменитий британський тенісист співчуває гравцям країн-агресорок

"Вони мені подобаються, я з ними дружу": знаменитий британський тенісист співчуває гравцям країн-агресорок

Триразовий переможець турнірів Великого шолома Енді Маррей став на захист російських і білоруських тенісистів, яких відсторонили від цьогорічного Wimbledon.

Легендарний британський тенісист висловився про рішення ATP, WTA і ITF позбавити Wimbledon-2022 рейтингових очок через недопуск до турніру гравців з Росії та Білорусі.

В інтерв'ю ESPN Маррей назвав такий вердикт міжнародних тенісних організацій бажанням захистити спортсменів. Британець додав, що він дружить з деякими російськими гравцями та співчуває їм через запроваджені санкції.

"Я не вірю, що в ATP є хтось, хто підтримує те, що відбувається в Україні. Я думаю, що вони намагаються захистити гравців, наскільки це можливо, і тому ухвалили таке рішення. Деяких гравців це рішення влаштовує, але я думаю, що більшість із них не були згодні.

Я розмовляв з деякими російськими гравцями в Мадриді й теж співчуваю їм. Вони мені подобаються, я з ними дружу, і я не вірю, що вони підтримують те, що відбувається в Україні", - заявив Маррей.

Нагадаємо, Wimbledon став першим міжнародним тенісним турніром, який заборонив росіянам і білорусам брати участь у особистих змаганнях. Турнір відбудеться від 27 червня до 10 липня в лондонському передмісті Вімблдон.

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