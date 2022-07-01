"Вони могли допомогти Україні": Луческу розчарувала байдужість європейських топклубів до війни

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу поділився думками про важливість футболу в умовах війни.

Румунського спеціаліста обурило, що деякі відомі європейські клуби відмовили "біло-синім" у проведенні благодійних матчів, щоб зібрати кошти для України.

Про це він заявив в інтерв'ю tdg.ch.

"Футбол - це зв'язок, який передає ідею миру. Ми вже бачили це під час пандемії ковіду: навіть без глядачів на трибунах все були стурбовані. Під час нашого благодійного туру люди, не має значення, чи є вона уболівальниками чи ні, протестують проти війни, допомагають нужденним.

Ми повинні бути прихильниками миру. Якщо ви демонструєте своє ставлення на вулиці, то в кращому випадку ви трохи промайнете по ТБ. Якщо ж все це відбувається на стадіоні, то це буде 90 хвилин в прямому ефірі. Ми ніколи не зможемо зробити достатньо всього для миру. Знаєте, мене розчарувало ставлення великих європейських клубів. Вони могли допомогти Україні благодійними матчами, але деякі відмовилися від цього", - сказав Луческу.

Нагадаємо, що Луческу також зізнався, що сказав би кремлівському диктатору Путіну під час зустрічі.

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