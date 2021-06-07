"Вони належать нам": ексфутболіст збірної Росії хоче, щоб Україна грала під російським прапором

Ігор Коливанов заявив, що "Україна - це Росія".

Колишній футболіст збірних СРСР, СНД і Росії, а також екстренер "Уфи" і "Торпедо" Ігор Коливанов висловився щодо форми, в якій збірна України виступить на Чемпіонаті Європи-2020. Він заявив, що Україна завжди належала Росії, тому повинна виступати під російським "триколором".

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На новому екіпіруванні "синьо-жовтих" зображена карта України, до складу якої входять Крим і Донбас, а також нанесені гасла "Слава Україні! Героям слава". Все це викликало шквал обурення в Російській Федерації, однак світова спільнота підтримала Україну в цьому питанні.

"Хотілося б на їхній формі бачити наш прапор, російський. Вони ж все одно нам належать. Що Крим, що вся Україна завжди була російською. Вони взагалі повинні виходити з нашим російським прапором, Україна - це Росія", - заявив Коливанов в інтерв'ю Sport24.

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

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