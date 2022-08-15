"Вони не розпалювали цей конфлікт": ексголова WADA закликав повернути спортсменів із РФ та Білорусі до міжнародних змагань

Колишній голова незалежної комісії Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) з розслідування про масове вживання допінгу в Росії Річард Макларен висловився проти усунення спортсменів із РФ та Білорусі від міжнародних змагань.

Так, Макларен назвав несправедливим усунення російських спортсменів від міжнародних стартів. В ефірі спортивному шоу в Німеччині Макларен заявив, що атлети не несуть спільної відповідальності за політику своїх країн.

Слова Макларена цитує Tagesschau.

"Те, як з ними роблять, — несправедливо. Спортсмени не розпалювали цей конфлікт та не відповідальні за те, як він розвивається. Це дві причини, через які їм потрібно знову дати можливість виступати.

Якщо Спортивний арбітражний суд (CAS) ухвалить рішення на користь спортсменів, міжнародні федерації будуть змушені дозволити їм знову брати участь у змаганнях. Прогноз про шанси росіян у суді? Все абсолютно відкрито", - зазначив Макларен.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, голова МОК рекомендував міжнародним федераціям не допускати спортсменів країн-агресорок до змагань. Однак у червні Бах зробив резонансну заяву про те, що недопуск до змагань росіян і білорусів порушує принцип "спорт поза політикою" та унеможливлює "чесність проведення змагань".

Як наслідок, олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби Жан Беленюк жорстко розкритикував позицію президента МОК після його скандальної заяви щодо участі в турнірах спортсменів з Росії та Білорусі.

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