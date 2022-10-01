"Вони не розпочинали війну": в МОК заговорили про повернення росіян до міжнародного спорту

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах хоче, аби російські спортсмени, які не підтримують війну в Україні, отримали змогу виступати на змаганнях під нейтральним прапором.

Очільник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив про бажання допустити до змагань російських спортсменів, які не підтримують війну в Україні.

Функціонер повідомив, що тим російським спортсменам, які виступають проти злочинних дій влади своєї країни, можуть дозволити змагатися під нейтральним прапором.

"Я обговорював питання Росії впродовж місяців з багатьма очільниками держав та прем'єр-міністрами. Жоден з них не може мені сказати, коли війна закінчиться. Тим, хто запитує мене, як МОК поводитиметься з росіянами в контексті прийдешньої Олімпіади та чи будуть вони до неї допущені, я відповідаю: "Хто я такий, аби знати та розповідати про це?"

Чи залишається позиція МОК щодо Путіна незмінною? Звісно. Через чотири години після вторгнення ми засудили Росію та призупинили її членство в МОК, попросивши міжнародні федерації про те, аби представників цієї країни не допускали та не організовували заходи на території Росії. Вони всі сприйняли нашу пораду. Це правильний вибір, але він не вирішує нашої дилеми.

Російські спортсмени точно не розв'язували війну. Ті, хто дистанціювався від режиму, мають отримати змогу виступати під нейтральним прапором. Наша мета полягає в тому, аби залучити спортсменів з російським паспортом, які не підтримують війну, до змагань. Але це нелегко.

Існує величезна різниця на політичному рівні стосовно наших рішень. Деякі уряди самостійно вирішили відмовляти росіянам у наданні віз, навіть якщо тим дозволено брати участь у змаганнях. Інші забороняють своїм спортсменам змагатися з росіянами. У деяких країнах не можуть гарантувати їхню безпеку. Наша миротворча місія зривається, і в такому конфліктному середовищі російські та білоруські спортсмени змушені платити", - сказав голова МОК в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, голова МОК рекомендував міжнародним федераціям не допускати спортсменів країн-агресорок до змагань. Однак у червні Бах зробив резонансну заяву про те, що недопуск до змагань росіян і білорусів порушує принцип "спорт поза політикою" та унеможливлює "чесність проведення змагань".

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