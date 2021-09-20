"Вони - не вболівальники": Луческу заборонив футболістам "Динамо" дякувати фанатам після матчу УПЛ

"Вони - не вболівальники": Луческу заборонив футболістам "Динамо" дякувати фанатам після матчу УПЛ

Керманич "біло-синіх" відреагував на бійки на трибунах.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу заборонив своїм підопічним дякувати фанатам за підтримку після матчу 8-го туру української Прем'єр-ліги проти "Олександрії".

Такі вказівки керманича "біло-синіх" були пов'язані з тим, що під час поєдинку ультрас напали на звичайних уболівальників, які звернулися до них із проханням не палити фаєри.

Луческу аргументував своє рішення словами до своїх підопічних: "Вони - не вболівальники". Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Динамо" обіграло "Олександрію" з рахунком 1:0.

"Олександрію" з рахунком 1:0. "Біло-сині" ыз 22 очками зберігають лідерство в турнірній таблиці УПЛ.

У наступному поєдинку кияни 22 вересня зіграють проти "Шахтаря" за Суперкубок України.

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