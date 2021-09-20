"Вони - не вболівальники": Луческу заборонив футболістам "Динамо" дякувати фанатам після матчу УПЛ

Керманич "біло-синіх" відреагував на бійки на трибунах.
Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу заборонив своїм підопічним дякувати фанатам за підтримку після матчу 8-го туру української Прем'єр-ліги проти "Олександрії".
Такі вказівки керманича "біло-синіх" були пов'язані з тим, що під час поєдинку ультрас напали на звичайних уболівальників, які звернулися до них із проханням не палити фаєри.
Луческу аргументував своє рішення словами до своїх підопічних: "Вони - не вболівальники". Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
- "Динамо" обіграло "Олександрію" з рахунком 1:0.
- "Біло-сині" ыз 22 очками зберігають лідерство в турнірній таблиці УПЛ.
- У наступному поєдинку кияни 22 вересня зіграють проти "Шахтаря" за Суперкубок України.