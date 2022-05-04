"Вони - нелюди": ексчемпіон світу з боксу "розніс" російських спортсменів за підтримку війни

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі В'ячеслав Сенченко засудив російських спортсменів за підтримку війни, яку РФ розв'язала проти України.

В'ячеслав Сенченко категорично висловився про російських спортсменів, які підтримують вторгнення військ своєї країни на територію України. Він заявив, що подібних до Олександра Повєткіна взагалі не вважає людьми.

"Я зараз більше спілкуюся з тренерами, а не зі спортсменами. Ті спортсмени, які підтримали війну, Повєткін там… Ми їм написали кожен. І там не тільки Повєткін, там ця вся… навіть не знаю як їх назвати.

Я не вважаю їх за людей. Хіба вони люди, якщо підтримали війну, свого президента, який цю війну розпочав? Я не вважаю їх за людей, вони нелюди. Це хворе суспільство. За них навіть не хочу щось казати, для мене вони нелюди", - сказав Сенченко в інтерв'ю XSport.

Нагадаємо, дружина Олександра Усика Катерина розповідала, що після початку повномасштабного вторгнення російської армії до України Повєткін телефонував її чоловіку.

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