"Вони oх***и чи що": уродженка Росії влаштувала істерику після поразки від українки (відео)

Шаблістка з Росії влаштувала істерику після відмови українки тиснути їй руку.

Російська фехтувальниця Майя Гучмазова, яка представляє Грузію, влаштувала істерику з матюками після відмови української спортсменки Олени Кривицької потиснути їй руку на чемпіонаті Європи.

Інцидент стався на чемпіонаті Європи з фехтування у швейцарському Базелі. Поєдинок українка Кривицька виграла із рахунком 15:9. Після перемоги наша спортсменка відмовилася тиснути руку росіянці і покинула майданчик.

У відповідь Гучмазова влаштувала істерику. "Чому це так? Бл**ь, чому вони так поводяться? Бл**ь, чому їм можна все, вони oх**ли чи що?", – лаялася росіянка.

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Майя Гучмазова народилась у Владикавказі, з 2017 року почала представляти збірну Грузії.

Дискваліфікація через відмову від рукостискання

Нагадаємо, що у фехтуванні передбачено традиційне рукостискання наприкінці поєдинку. Однак українські спорсмени після повномасштабного вторгнення відмовлялися від вітань з росіянами.

Так, 27 липня минулого року на чемпіонаті світу з фехтування-2023 Ольгу Харлан дискваліфікували через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій після перемоги над нею в поєдинку першого раунду особистого турніру.

Російська шаблістка влаштувала провокацію і майже годину не залишала фехтувальну доріжку, а також подала протест проти українки через відсутність "прояву поваги", після чого організатори турніру дискваліфікували Харлан.

На тлі гучного скандалу Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надав Харлан автоматичну ліцензію на Олімпіаду-2024. Президент МОК Томас Бах надіслав листа фехтувальниці, де запевнив у солідарності з українськими спортсменами.

Після цього Міжнародна федерація фехтування оголосила про зміну правил фехтування. Традиційне рукостискання наприкінці поєдинку було замінено на дистанційне привітання.

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