"Вони починають розповідати: що ви робили 8 років тому?": натуралізована українська біатлоністка - про стосунки з друзями з РФ

Натуралізована Україною біатлоністка Надія Бєлкіна, яка розпочинала кар'єру в Росії, розповіла про стосунки з родичами та друзями з країни-агресора після початку повномасштабної війни.

Так, Бєлкіна запевнила, що уся її родина добре знає всю правду про війну в Україні, яку розпочала РФ. Батьки сестри чоловіка сиділи під обстрілами у Чернігівській області.

А от щодо друзів, які залишились у країні-агресорці, то біатлоністка фактично обірвала з ними стосунки. Більшість із них починали розмову одразу із нав'язаного російською пропагандою запитання про "де ви були вісім років, поки бомбили Донбас".

Про це Бєлкіна розповіла в інтерв'ю для YouTube-каналу Stargorod Sport.

"У мене там батьки, сестра з чоловіком. Але у сестри чоловік із Чернігівської області, і в нього батьки там просто під обстрілом сиділи – вони всю цю ситуацію знають. Мої батьки теж усі знають.

Але з друзями здебільшого я перестала спілкуватися. Вони починають розповідати: Що ви робили у 14-му році, 8 років тому?. Починаються конфліктні ситуації не дуже приємні, і я вирішила з ними просто не спілкуватися" - сказала Бєлкіна.

Зазначимо, Бєлкіна від початку повномасштабного вторгнення Росії вступила до лав Збройних сил України. Не такими розумними виявилися три інші натуралізовані Україною біатлоністки - Катерина Бех, Ольга Абрамова та Оксана Москаленко. Усі вони не сказали жодного слова на підтримку України. Більш того, всі вони вирушили підкорювати біатлонні вершини саме до РФ, унаслідок чого їх всіх було виключено зі складу "синьо-жовтих".

Додамо, що раніше на захист Батьківщини, окрім Бєлкіної, стали інші відомі біатлоністи: Анастасія Меркушина, Катерина Бех, Дмитро Підручний та Артем Прима.

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