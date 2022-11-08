"Вони позбавляють нас права на існування": Усик жорстко "розніс" Путіна через слова про "один народ"

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик відповів на запитання, що він відчуває, коли чує слова президента РФ Володимира Путіна про те, що українці та росіяни – один народ.

"Після 24 лютого я так не вважаю абсолютно. Послання Путіна адресоване тим, хто сліпо йому вірить і не має поняття, що відбувається насправді. Вони хочуть, щоб люди повірили, що це політики сваряться, а народ один.

Ні! Ні! Ні! Все зовсім не так. Одна країна напала на іншу. Вони ображають нас, вони позбавляють нас права на існування, вважають нас малоросами. Я ніколи не вважав Путіна хорошою людиною, а після 24 лютого почав думати про нього ще гірше. Це ворог України!" - сказав Усик в інтерв'ю польському виданню Interia.

Також український боксер зізнався, що думає про тих європейських політиків, які підтримують кремлівського диктатора.

"Усі західні політики, які підтримують Путіна, – це кишенькові маріонетки, просто куплені ним", – зазначив Усик.

Олександр наголосив, що не сумнівається у перемозі України над ворогом: "Україна переможе, безсумнівно", – сказав боксер.

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