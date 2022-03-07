"Вони руйнують все, що на їхньому шляху": український біатлоніст записав емоційне відеозвернення через вторгення РФ

"Вони руйнують все, що на їхньому шляху": український біатлоніст записав емоційне відеозвернення через вторгення РФ

Він показав усім, що зробили окупанти в різних містах України.

Український біатлоніст Артем Прима записав емоційне відеозвернення через вторгення Росії.

Відповідний ролик з'явився на його сторінці в Facebook.

"Я - Артем Прима, член збірної України. Хотів би звернутися до усіх людей, які дивляться та турбуються щодо того, що відбувається у країні. На цей момент йде війна, Росія пішла війною в Україну.

Коли росіяни зайшли до нас до країни, у мій рідний Чернігів, вони нікого і ніщо не шкодували. Вони з перших днів почали бомбити по мирним жителям та містах, по школах та лікарнях. Вони просто руйнують все, що на їхньому шляху. Як каже "руській мір": ми прийшли рятувати вас від Бандери чи когось ще. Це маячня, це божевілля Путіна, росіян.

Це треба зупиняти. Треба розуміти, якщо Україні не допомогти, якщо вона не вистоїть та не переможе Росію, якщо через Україну пройдуть, то постраждають інші країни. Ті, що поруч з Україною, Білоруссю та Росією.

Хотів би ще додати, щоб почули росіяни: кожен українець, кожна людина захищатиме нашу землю, рідну землю. До останньої людини, військового, чоловіка, жінки, дитини", - сказав Прима.

Після звернення Прими було опубліковано надпис, у якому сказано, що "біатлоністи мусять боротися на змаганнях, проте тепер ми беремо справжню зброю у свої руки для захисту нашої країни".