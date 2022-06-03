"Вони завжди будуть почуватися, як суперзірки": Терлюга захопилася героїзмом полку "Азов"

Українська каратистка Анжеліка Терлюга заявила, що пишається воїнами ЗСУ, які боронять нашу країну від російських окупантів.

Срібна призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо, яка нещодавно завоювала "золото" чемпіонату Європи-2022, віддала належне українським військовим, зокрема бійцям полку "Азов".

"Дуже пишаюсь людьми, які захищають нас сьогодні. Я приємно шокована, як усі об'єдналися. Знаю, що більшість підтримує зараз Україну, український дух. Абсолютно всі нормальні та адекватні люди вірять у нашу перемогу та в наших захисників. Я не знаю, як вони це роблять. Навіть на дещицю не можу уявити. Я дуже вдячна за їхню хоробрість, за все те, що вони вже для нас зробили й ще зроблять.

Я шокована тим, які в нас є бійці. "Азов" - це щось неймовірне. Люди в такому пеклі перебували багато днів. Вони стримували все це. Вони - справжні герої. Дуже пишаюсь тим, що Україна подарувала нам таких людей. Завдяки таким громадянам, усі цивільні люди, як я, вірять у нашу перемогу.

Ми віримо в те, що в нас буде щасливе майбутнє. Потім, після війни, ми всі їх будемо підтримувати. Вони завжди будуть почуватися, як суперзірки. Якщо раніше в Україні селебріті були співаки або актори, то тепер це будуть герої з "Азовсталі", - цитує Терлюгу Суспільне Спорт.

Раніше міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ українські спортсмени вибороли 619 медалей.

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