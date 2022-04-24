"Вони зазнають дискримінації, і це нормально": легендарний британський тенісист - про рішення Wimbledon-2022 щодо росіян та білорусів

"Вони зазнають дискримінації, і це нормально": легендарний британський тенісист - про рішення Wimbledon-2022 щодо росіян та білорусів

Експерша ракетка Великої Британії та провідний коментатор BBC Ендрю Касл поділився думками щодо усунення усіх російських та білоруських гравців від Wimbledon-2022.

Організатори одного з найпрестижніших тенісних турнірів Вімблдону ухвалили таке рішення на тлі російської агресії проти України.

"Російські та білоруські гравці зазнають дискримінації, і я скажу вам, що це нормально. Я так говорю, бо бачу сцени, які розгортаються в Маріуполі, Мелітополі та Одесі. Люди помирають – у Маріуполі зараз помирають з голоду. Викопуються братські могили.

Що нам потрібно, то це зрозуміти, що це не зупиниться, якщо ми всі не об’єднаємось у творчості, спорті, промисловості, бізнесі, армії… у всьому. Те, що відбувається незрівнянно з усім, що ми бачили – мабуть, у нашому житті – і нехай ми ніколи не побачимо цього знову.

Так, я знаю, що тут немає провини Мєдвєдєва, Рубльова, Азаренко чи Павлюченкової, і вони добрі люди, але хіба нам не потрібно вводити санкції проти російського народу? Чому українці повинні вмирати з голоду, залишатися сиротами?

Ви кажете, що це несправедливо, керівництво ATP та WTA каже, що це несправедливо і це дискримінація. Я вам відповім, що несправедливо та неправильно – те, що відбувається в Україні", – цитує Касла tennis365.

Нагадаємо, що експерша ракетка України Олександр Долгополов висловився про відсторонення тенісистів із РФ і Білорусі від Wimbledon-2022.

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