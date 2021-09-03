"Вони жаб їдять, а ми - ні": Петраков розповів, як підбадьорював збірну України перед грою з Францією

"Вони жаб їдять, а ми - ні": Петраков розповів, як підбадьорював збірну України перед грою з Францією

Керманич "синьо-жовтих" закликав своїх підопічних не боятися суперника.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков на пресконференції перед матчем 5-го туру відбору Чемпіонату світу-2022 проти Франції поділився з журналістами, що сказав своїм підопічним після втрати очок із Казахстаном у попередньому поєдинку.

"Сказав, що все попереду. Не треба засмучуватися - грати далі, потрібно вигравати у Франції. Зайшов, нічого поганого не сказав, підбадьорив. Сказав, що нічого страшного - у нас ще є гра. Є Франція, потрібно грати в футбол, нікого не боятися, вони такі ж люди, як і ми, - тільки французи. Вони жаб їдять, ми - ні, все", - сказав Петраков.

Матч Україна - Франція відбудеться в суботу, 4 вересня, на НСК "Олімпійський" у Києві. Стартовий свисток пролунає о 21:45. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію зустрічі.

1 вересня збірна України в дебютному поєдинку Олександра Петракова на посаді виконувача обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" драматично зіграла внічию з Казахстаном (2:2).

(2:2). Після чотирьох матчів відбору ЧС-2022 в активі української збірної 4 очки. "Синьо-жовті" посідають другу сходинку в групі D, де лідирує з 8 балами Франція.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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