"Вони – жертви": президент УЄФА поспівчував російським спортсменам через відсторонення від змагань

Президент УЄФА Александер Чеферін висловився щодо відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань через загарбницьку війну, яку РФ продовжує вести проти України.

В інтерв'ю The Guardian очільник європейського футболу зізнався, що йому шкода атлетів держави-терористки, оскільки вони не можуть виступили проти війни та влади у РФ через страх опинитися у в'язниці.

"Єдиний тиск йде з іншого боку: щоб ми не допускали їх. На мене ніколи не було тиску з російської сторони. Ця заборона буде діяти, поки триває війна. Я не радий цьому, тому що мені шкода спортсменів, але всі, включаючи УЄФА, повинні зробити все можливе, щоб зупинити це божевілля.

Що стосується того, що російські спортсмени не йдуть проти влади: ти можеш зробити це у Великій Британії, я можу у своїй країні (Словенії – прим), але в Росії ти потрапляєш до в'язниці, якщо ти це зробиш, або навіть гірше. Тому їм непросто, і вони є жертвами.

Це завжди погано для спортсменів, це завжди погано для стосунків між людьми, але, на жаль, ми живемо в такі божевільні часи. Я дуже стурбований. Те, що я бачу в геополітиці – це страшно", – сказав Чеферін.

Також президент УЄФА прокоментував майбутній товариський матч між збірними Сербії та Росії, який запланований на 21 березня в Москві.

До слова, Сербія стане першою футбольною європейською збірною, яка від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України зіграє з національною командою держави-агресорки.

"Це не під нашою юрисдикцією. Сербія також може грати проти вас, мене та інших у цій кімнаті. Юридично ми нічого не можемо зробити. У певному сенсі, чому це така вже проблема? В чому проблема, що молоді люди грають у футбол?

І нікого не цікавить цей матч: якби ви, англійці, не говорили про це, ніхто б про нього й не знав. Ми в Словенії навіть не знаємо, що вони грають, тому що людям байдуже до речей, на які часто звертає увагу англійська політика, а також основні ЗМІ.

Іноді нас бомбардують цим, і тоді я розмовляю з друзями зі всієї Європі. Вони кажуть: "Про що ви говорите?" Вони знають, що Росія відсторонена, і все. Тепер вони грають один товариський матч, і що з того?", – заявив Чеферін.

Раніше повідомлялося, що новоспечений очільник Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко запросив президента УЄФА до України, аби він на власні очі побачив жахливі наслідки російського вторгнення.

Нагадаємо, у відповідь на повномасштабне вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в усіх турнірах під своєю егідою. Команди з держави-терористки досі позбавлені права брати участь в офіційних міжнародних змаганнях.

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