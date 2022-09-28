"Вони знову хочуть, щоб я пішов": Петраков плюнув на пресконференції після невдачі з Шотландією (відео)

Головний тренер збірної України Олександр Петраков емоційно відповів на запитання щодо своєї можливої відставки після матчу заключного туру Ліги націй проти Шотландії.

Поєдинок завершився внічию - 0:0. Цей результат не дав "синьо-жовтим" пробитися на наступний сезон до елітного Дивізіону А.

На післяматчевій пресконференції журналістів насамперед цікавило запитання щодо майбутнього Петракова в національній команді. 65-річного фахівця це неабияк розлютило.

"Без коментарів", - різко відповів керманич "синьо-жовтих".

Потім Петраков звернувся до пресаташе збірної Олександра Гливинського: "Вони знову хочуть, щоб я пішов", - сказав він, плюнувши на підлогу.

Зазначимо, що Українська асоціаціація футболу (УАФ) швидко видалила відео із плювком Петракова зі свого ютуб-каналу, проте цей момент все ж потрапив на камери та був опублікований у Twitter.

Ależ zaczęła się konferencja po meczu.



Oleksandr Petryakow dostał pytanie, czy wiadomo już czy przedłuży kontrakt.



Selekcjoner się zdenerwował, stwierdził, że znowu chcą go zwalniać, splunął (!) a na drugie pytanie o mecz odpowiedział lakonicznie po długiej chwili milczenia pic.twitter.com/hJM3jjJYVW — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) September 27, 2022

Збірна України з 11 очками після шести турів посіла друге місце у своїй групі. Шотландія з 13 балами очолила квартет та пробилася до еліти Ліги націй. Третьою фінішувала Ірландія (7). Вірменія з 3 пунктами стала останньою та вилетіла до Ліги С.

Таким чином, у наступному розіграші Ліги націй українська збірна знову виступатиме в Лізі В та намагатиметься завоювати путівку до найвищого дивізіону.

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