Вордлі активував опцію реваншу з Дюбуа за титул, від якого відмовився Усик

Вордлі — Дюбуа / x.com/Queensberry

Реклама

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Фабіо Вордлі активував опцію реваншу з володарем титулу WBO Даніелем Дюбуа, якому програв у ніч проти 10 травня.

Про це Вордлі повідомив у коментарі виданню Sky Sports.

"Світ боксу знає мій характер, і суботній вечір довів це без жодного сумніву. Це був бій віків, але я зробив кілька помилок, які виправлю в поєдинку-реванші. Вітаю Даніеля, але я йду за тобою. І за своїм поясом!", — зазначив Фабіо.

Реклама

Очікується, що бій-реванш між британцями відбудеться 2026 року. Точна дата поєдинку буде визначена пізніше.

Нагадаємо, Вордлі став володарем пояса WBO у листопаді 2025 року після того, як українець Олександр Усик відмовився від цього титулу і втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Фабіо, який у жовтні 2025 року нокаутом переміг новозеландця Джозефа Паркера, підвищили з тимчасового до повноцінного чемпіона WBO.

Однак захистити пояс Вордлі не зумів. У поєдинку, який відбувся на арені Co-op Live в Манчестері, він програв Дюбуа технічним нокаутом в 11-му раунді. У першому та третьому раундах Даніель побував у нокдауні. Ця поразка стала першою для Фабіо на професійному рингу.

Реклама

Дюбуа ж став новим володарем титулу WBO. Бій проти Вордлі став для Даніеля першим відтоді, як він у липні 2025 року нокаутом програв Усику в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. До цього він володів поясом IBF, який йому дістався через те, що Олександр добровільно його звільнив.

Нагадаємо, раніше Усик заявив, що переможець бою Вордлі — Дюбуа стане його наступним суперником після поєдинку проти кікбоксера Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня в Єгипті.

Новини партнерів