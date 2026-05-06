Вордлі — Дюбуа: букмекери назвали фаворита бою за титул, від якого відмовився Усик

Вордлі — Дюбуа / instagram.com/daznboxing

У суботу, 9 травня, чемпіон світу за версією WBO в надважкій вазі британець Фабіо Вордлі захищатиме пояс у бою проти свого співвітчизника Даніеля Дюбуа.

Поєдинок відбудеться в Манчестері (Англія) на арені Co-op Live. Для Вордлі це буде перший у кар'єрі захист чемпіонського титулу.

Фабіо став володарем пояса WBO у листопаді минулого року після того, як українець Олександр Усик відмовився від цього титулу і втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Вордлі, який у жовтні минулого року нокаутом переміг новозеландця Джозефа Паркера, підвищили з тимчасового до повноцінного чемпіона WBO.

Дюбуа востаннє виходив на ринг у липні минулого року, коли нокаутом програв Усику в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. До цього Даніель володів поясом IBF, який йому також дістався через те, що Олександр добровільно його звільнив.

Прогноз букмекерів на бій Вордлі — Дюбуа

Незначним фаворитом прийдешнього бою букмекери вважають Вордлі. Коефіцієнт на його перемогу становить 1,83. Виграш Дюбуа — 2,00.

Нічия, як традиційно найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 17,00.

Найбільш імовірним результатом бою букмекери вважають перемогу Вордлі нокаутом — 2,30. Достроковий тріумф Дюбуа — 2,75. Перемога кожного боксера суддівським рішенням оцінена коефіцієнтом 7,00.

Сам Усик раніше заявив, що переможець бою Вордлі — Дюбуа стане його наступним суперником після поєдинку проти кікбоксера Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня в Єгипті.

