Вордлі після сенсаційної перемоги над Паркером викликав на бій Усика

Фабіо Вордлі / instagram.com/daznboxing

Реклама

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі після сенсаційної перемоги над Джозефом Паркером викликав на бій абсолютного чемпіона світу українця Олександра Усика.

"Скажу лише одне: Усик, Усик! Я казав протягом усієї цієї підготовки, що ми обрали Джозефа Паркера, бо я вірю, що я повинен бути на вершині. Я довів, що на вершині. Джозеф заслуговує на всю повагу від боксерської спільноти", – заявив британець на рингу після бою з новозеландцем.

У ніч проти 26 жовтня Вордлі переміг Паркера технічним нокаутом у 11-му раунді та став обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє абсолютний чемпіон світу українець Олександр Усик.

Реклама

Раніше WBO зобов'язала Усика провести наступний поєдинок з переможцем бою Паркер – Вордлі. Якщо українець відмовиться захищати титул, то втратить його, а з ним і звання абсолютного чемпіона світу.

Директор команди українського чемпіона Сергій Лапін уже розповів, що Усик збирається повернутися на ринг у першій половині 2026 року та захищати пояси проти переможця бою Паркер – Вордлі.

Востаннє Олександр виходив у ринг у липні цього року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.