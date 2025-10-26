ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
203
Час на прочитання
1 хв

Вордлі після сенсаційної перемоги над Паркером викликав на бій Усика

Британець став обов'язковим претендентом на титул WBO, яким володіє українець.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Фабіо Вордлі

Фабіо Вордлі / instagram.com/daznboxing

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі після сенсаційної перемоги над Джозефом Паркером викликав на бій абсолютного чемпіона світу українця Олександра Усика.

"Скажу лише одне: Усик, Усик! Я казав протягом усієї цієї підготовки, що ми обрали Джозефа Паркера, бо я вірю, що я повинен бути на вершині. Я довів, що на вершині. Джозеф заслуговує на всю повагу від боксерської спільноти", – заявив британець на рингу після бою з новозеландцем.

У ніч проти 26 жовтня Вордлі переміг Паркера технічним нокаутом у 11-му раунді та став обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє абсолютний чемпіон світу українець Олександр Усик.

Раніше WBO зобов'язала Усика провести наступний поєдинок з переможцем бою Паркер – Вордлі. Якщо українець відмовиться захищати титул, то втратить його, а з ним і звання абсолютного чемпіона світу.

Директор команди українського чемпіона Сергій Лапін уже розповів, що Усик збирається повернутися на ринг у першій половині 2026 року та захищати пояси проти переможця бою Паркер – Вордлі.

Востаннє Олександр виходив у ринг у липні цього року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Дата публікації
Кількість переглядів
203
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie