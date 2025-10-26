Вордлі сенсаційно нокаутував Паркера і став претендентом на бій з Усиком

Паркер – Вордлі / © x.com/Queensberry

У ніч проти 26 жовтня на арені O2 у Лондоні відбувся великий вечір боксу, в головному поєдинку якого тимчасовий чемпіон WBA у надважкій вазі Фабіо Вордлі достроково переміг володаря тимчасового пояса WBO Джозефа Паркера.

Упродовж бою Паркер діяв першим номером, але Вордлі небезпечно контратакував. Новозеландець поступово нарощував свою перевагу за очками, але ситуація різко змінилася у десятому раунді.

Вордлі влучив аперкот, а потім притиснув суперника до канатів – Паркера врятував гонг. У 11-му раунді Фабіо продовжив тиснути та завдавати ударів, унаслідок чого рефері зупинив бій.

Огляд бою Паркер – Вордлі

Таким чином, британець став обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє абсолютний чемпіон світу українець Олександр Усик.

Раніше WBO зобов'язала Усика провести наступний поєдинок з переможцем бою Паркер – Вордлі. Тож саме Фабіо тепер повинен отримати шанс боксувати з українцем за чемпіонські титули.

Для 33-річного Паркера ця поразка стала четвертою в кар'єрі за 36 перемог (24 – нокаутом. Раніше він програвав Ентоні Джошуа (2018), Ділліану Вайту (2018) та Джо Джойсу (2022). Новозеландець володів титулом WBO у надважкій вазі, який завоював 2016-го у бою з Енді Руїсом, допоки не поступився Джошуа в об'єднавчому поєдинку.

30-річний Вордлі має на своєму рахунку 20 перемог (19 – нокаутом) та одну нічию. Попередній свій бій він провів у червні цього року, нокаутувавши в 10-му раунді австралійця Джастіса Гані.

Нагадаємо, востаннє Усик виходив у ринг у липні цього року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

У послужному списку 38-річного українця 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.