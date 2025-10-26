ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
384
Час на прочитання
1 хв

Вордлі залишив зухвале послання Усику після гучної перемоги над Паркером

Британець жадає битися з українцем за абсолютне чемпіонство.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Фабіо Вордлі

Фабіо Вордлі / x.com/DAZNBoxing

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі після сенсаційної перемоги над Джозефом Паркером залишив зухвале послання для абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.

"Коротке повідомлення для Олександра Усика? Я йду, крихітко, я йду", – наводить слова британця Daily Mail Sport.

У ніч проти 26 жовтня Вордлі переміг Паркера технічним нокаутом у 11-му раунді та став обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Усик.

Раніше WBO зобов'язала Усика провести наступний поєдинок з переможцем бою Паркер – Вордлі. Якщо українець відмовиться захищати титул, то втратить його, а з ним і звання абсолютного чемпіона світу.

Директор команди українського чемпіона Сергій Лапін уже розповів, що Усик збирається повернутися на ринг у першій половині 2026 року та захищати пояси проти переможця бою Паркер – Вордлі.

Востаннє Олександр виходив у ринг у липні цього року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Раніше повідомлялося, що Вордлі після сенсаційної перемоги над Паркером викликав на бій Усика.

Дата публікації
Кількість переглядів
384
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie