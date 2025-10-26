Вордлі залишив зухвале послання Усику після гучної перемоги над Паркером

Фабіо Вордлі / x.com/DAZNBoxing

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі після сенсаційної перемоги над Джозефом Паркером залишив зухвале послання для абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.

"Коротке повідомлення для Олександра Усика? Я йду, крихітко, я йду", – наводить слова британця Daily Mail Sport.

У ніч проти 26 жовтня Вордлі переміг Паркера технічним нокаутом у 11-му раунді та став обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Усик.

Раніше WBO зобов'язала Усика провести наступний поєдинок з переможцем бою Паркер – Вордлі. Якщо українець відмовиться захищати титул, то втратить його, а з ним і звання абсолютного чемпіона світу.

Директор команди українського чемпіона Сергій Лапін уже розповів, що Усик збирається повернутися на ринг у першій половині 2026 року та захищати пояси проти переможця бою Паркер – Вордлі.

Востаннє Олександр виходив у ринг у липні цього року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Раніше повідомлялося, що Вордлі після сенсаційної перемоги над Паркером викликав на бій Усика.