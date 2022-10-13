"Ворог лютує через власну слабкість на фронті": Світоліна емоційно звернулася до українців

Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала масштабні обстріли українських міст російськими окупантами.

28-річна уродженка Одеси у себе в Instagram виклала фото жахливих наслідків ударів РФ по Києву. Вона впевнена, що в такий спосіб Росія мстить Україні за поразки на фронті.

Світоліна наголосила, що жодні варварські вчинки росіян не зламать українців та закликала своїх співвітчизників жертвувати кошти для United24 - платформи, створеної президентом України Володимиром Зеленським, де люди з усього світу можуть підтримати нашу країну у боротьбі з російською агресією.

"За останні два дні Росія випустила по нашій Батьківщині понад сотню ракет і дронів-камікадзе. Київ, Харків, Одеса, Львів, Запоріжжя, Суми, Кривий Ріг, Дніпро... Ворог лютує через власну слабкість на фронті, мститься ні в чому не винним мирним жителям, людям, які просто йдуть на роботу, ведуть дітей до школи.

Хочу наголосити на тому, що жодні ракети, обстріли чи атаки не зламають українців. Вони можуть забрати наші будинки і цілі вулиці, але не нашу гідність, мужність і жагу до свободи. Ми захистимо Україну. Ми будемо боротися до перемоги. Цими дуже темними днями нехай ваші емоції перетворяться на пожертвування. Підтримайте Україну і зробіть донат на United24", - написала тенісистка у себе в Instagram.

Раніше повідомлялося, що Андрій Шевченко опублікував велике звернення до світу щодо війни в Україні.

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