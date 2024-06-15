Воротар англійського клубу та збірної Чорногорії раптово помер у віці 26 років

Ще 5 червня Матія Шаркіч брав участь у товариському матчі проти Бельгії.

Воротар англійського "Міллволла" та збірної Чорногорії з футболу Матія Шаркіч помер у віці 26 років.

Трагічну новину клуб Чемпіоншипу (другого за рангом дивізіону чемпіонату Англії – прим.) повідомив у власних соцмережах. Причину смерті не вказано.

За інформацією Daily Mail, голкіперу стало зле вранці 15 червня, коли він перебував у квартирі з друзями в чорногорському місті Будва.

Лікарі швидкої допомоги приїхали на виклик, але не змогли врятувати футболіста. Смерть констатували близько 6:30 ранку за місцевим часом.

Шаркіч перейшов до "Міллволла" влітку 2023 року з "Вулвергемптона" та минулоно сезону відіграв 32 матчі у Чемпіоншипі. Також він грав за "Шрусбері", "Бірмінгем", "Астон Віллу" U-21, "Лівінгстон", "Сток Сіті", "Віган" та інші клуби.

Матія провів 9 матчів у складі збірної Чорногорії, за яку дебютував 2019 року.

Ще 5 червня Шаркіч брав участь у товариському матчі збірної Чорногорії проти Бельгії (0:2) та був визнаний найкращим гравцем своєї команди, зробивши 9 сейвів.

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