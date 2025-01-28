Воротар "Динамо" та збірної України прибув до Ер-Ріяда і завершує перехід до саудівського клубу

Воротар київського "Динамо" та збірної України Георгій Бущан завершує перехід до саудівського "Аль-Шабаба".

30-річний голкіпер уже прибув до столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяда, де найближчим часом пройде медичне обстеження, після чого підпише контракт із саудівським клубом.

Відео з аеропорту оприлюднила пресслужба "Аль-Шабаба", також опублікувавши в офіційних соцмережах фото Бущана з підписом "Ласкаво просимо".





الحارس جورجي بوششان يوصل الى العاصمة





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За неофіційною інформацією, угода українського голкіпера із саудівським клубом буде розрахована на 2,5 року, а сума трансферу може скласти до 3 млн євро з урахуванням бонусів.

Бущан є вихованцем "Динамо". За київську команду він виступав від 2011 року. Відтоді Георгій провів 177 матчів за "біло-синіх" у всіх турнірах, пропустивши 164 голи, 72 поєдинки відіграв "на нуль".

Цього сезону Бущан зіграв 27 матчів за киян у всіх турнірах, пропустив 30 голів, у 9 матчах зберіг ворота "сухими".

Також на рахунку Георгія 18 поєдинків у складі збірної України, в яких він пропустив 30 голів.

Наразі "Аль-Шабаб" посідає шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, маючи 29 очок після 17 зіграних матчів.

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