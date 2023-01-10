Воротар-рекордсмен оголосив про завершення кар'єри в збірній Франції

Голкіпер "Тоттенгема" Уго Льоріс оголосив про завершення кар'єри в збірній Франції.

Про це повідомляє офіційний Twitter "Ле Бле".

36-річний воротар дебютував за національну команду 2008 року. У футболці "триколірних" він провів 145 матчів, з яких 121 – у статусі капітана. За обома показниками він є рекордсменом.

У складі французької збірної Льоріс виграв чемпіонат світу-2018 та Лігу націй-2021. Також голкіпер завоював срібні нагороди ЧС-2022 та Євро-2016.

На Мундіалі в Катарі він встановив абсолютний рекорд за кількістю зіграних матчів серед воротарів на планетарних першостях. Фінал ЧС-2022 став для нього 20-м поєдинком на чемпіонатах світу.

Notre gardien et capitaine prend sa retraite internationale



145 sélections (recordman)

©️ 121 capitanats (recordman)

Champion du Monde 2018

Vainqueur de la Ligue des Nations 2021



Une Légende

Bravo et MERCI pour tout Hugo #FiersdetreBleus pic.twitter.com/4kK41iAyt3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 9, 2023

Нагадаємо, в фіналі ЧС-2022 збірна Франції в серії пенальті поступилася Аргентині. Таким чином, "Ле Бле" не змогли захистити титул чемпіонів світу, який вибороли 2018 року в матчі з Хорватією.

Читайте також:

Зірка футболу Бейл несподівано оголосив про завершення кар'єри у віці 33 років

У Франції спалахнув скандал через різкі слова президента федерації про Зідана, Мбаппе заступився за легенду

Не Моурінью: збірна Португалії призначила нового головного тренера