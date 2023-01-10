Воротар-рекордсмен оголосив про завершення кар'єри в збірній Франції

Уго Льоріс вирішив припинити виступи за національну команду.
Голкіпер "Тоттенгема" Уго Льоріс оголосив про завершення кар'єри в збірній Франції.
Про це повідомляє офіційний Twitter "Ле Бле".
36-річний воротар дебютував за національну команду 2008 року. У футболці "триколірних" він провів 145 матчів, з яких 121 – у статусі капітана. За обома показниками він є рекордсменом.
У складі французької збірної Льоріс виграв чемпіонат світу-2018 та Лігу націй-2021. Також голкіпер завоював срібні нагороди ЧС-2022 та Євро-2016.
На Мундіалі в Катарі він встановив абсолютний рекорд за кількістю зіграних матчів серед воротарів на планетарних першостях. Фінал ЧС-2022 став для нього 20-м поєдинком на чемпіонатах світу.
Notre gardien et capitaine prend sa retraite internationale— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 9, 2023
145 sélections (recordman)
©️ 121 capitanats (recordman)
Champion du Monde 2018
Vainqueur de la Ligue des Nations 2021
Une Légende
Bravo et MERCI pour tout Hugo #FiersdetreBleus pic.twitter.com/4kK41iAyt3
Нагадаємо, в фіналі ЧС-2022 збірна Франції в серії пенальті поступилася Аргентині. Таким чином, "Ле Бле" не змогли захистити титул чемпіонів світу, який вибороли 2018 року в матчі з Хорватією.
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