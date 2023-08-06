Воротар "Шахтаря" і збірної України близький до переходу до титулованого європейського клубу

Анатолій Трубін може продовжити кар'єру в португальській "Бенфіці".

Воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Анатолій Трубін близький до переходу до лісабонської "Бенфіки".

Як повідомив у Twitter авторитетний інсайдер Ніколо Скіра, наразі між клубами тривають переговори щодо бонусів, які варто включити до трансферу.

"Бенфіка" запропонувала 22-річному українцю контракт до 2028 року із зарплатою 2 млн євро на рік.

Раніше видання Record писало, що португальський клуб пропонує "Шахтарю" за Трубіна 12 млн євро, проте донеччани за таку суму готові продати лише 50% прав на футболіста. За повноцінний трансфер "гірники" просять 22 млн євро.

"Бенфіка" – один з найтитулованіших клубів Португалії: 37-разовий чемпіон, 29-разовий володар Кубка та 8-разовий – Суперкубка країни.

Минулого сезону Трубін провів за "гірників" 38 матчів у всіх турнірах, пропустив 40 голів і в 14 поєдинках зберіг свої ворота "сухими".

У перших двох турах поточного сезону УПЛ ворота "Шахтаря" захищав другий голкіпер команди Дмитро Різник.

Зазначимо, що контракт Анатолія з донецьким клубом розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, раніше серйозний інтерес до Трубіна проявляв міланський "Інтер". ЗМІ повідомляли, що Анатолій погодив особистий контракт із "нерадзуррі".

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