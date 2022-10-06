Воротар "Шахтаря" став лідером за кількістю сейвів у поточному розіграші Ліги чемпіонів

Голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін очолює рейтинг Ліги чемпіонів-2022/23 за кількістю сейвів після трьох стартових турів групового етапу.

Воротар донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін посідає перше місце за кількістю сейвів за підсумками трьох турів групового раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

21-річний український голкіпер сумарно зробив 19 сейвів у матчах з німецьким "Лейпцигом" (1), шотландським "Селтіком" (7) та мадридським "Реалом" (11).

До трійки найкращих за кількістю сейвів також увійшли голкіпер "Аякса" Ремко Пасвеєр (16) та воротар "Рейнджерс" Аллан Макгрегор (15).

Нагадаємо, "Шахтар" у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів на "Сантьяго Бернабеу" поступився мадридському "Реалу" (2:1).

В іншому матчі групи F РБ "Лейпциг" на домашьному полі переміг шотландський "Селтік" (3:1).

Після перемоги над "Лейпцигом", нічиєї з "Селтіком" та поразки "Реалу" донецький клуб має чотири очки та перебуває на другому місці. Лідирує у групі "Реал" з 9 очками. РБ "Лейпциг" набрав перші три очки та піднявся на третє місце, а "Селтік" з одним очком - останній.

Поєдинки 4-го туру групового раунду ЛЧ відбудуться 11 жовтня: "Шахтар" - "Реал", "Селтік" - РБ "Лейпциг".

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